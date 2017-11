‘Dat is anders bij Ajax en Feyenoord, die kunnen snel een ander pakken’

Kik Pierie en Michel Vlap stonden afgelopen zondag tegen AZ (1-2 verlies) voor het eerst samen in de basis en daar was Jeffrey Talan erg blij mee. De hoofd jeugdopleiding van sc Heerenveen heeft veel spelers, zoals Hakim Ziyech, Daley Sinkgraven en Jeffrey Gouweleeuw, zien doorbreken en daar is hij zeer tevreden over.

"Bij Pierie is het wel uitzonderlijk snel gegaan. Hij is nu zeventien en staat wekelijks in de basis. Maar leeftijd zegt niet alles. Goed genoeg is oud genoeg", aldus Talan in gesprek met de NOS. De oud-voetballer van Heerenveen en ADO Den Haag omschrijft Pierie als een intelligente, leergierige jongen die ontzettend gedreven is. "Dat het bij hem zo snel gaat, komt door zijn pure talent in combinatie met de juiste mentaliteit."

Bij de nu twintigjarige Vlap duurde het wat langer. "Michel heeft echt geduld moeten hebben. Hij had moeite met de ontwikkeling van zijn lijf en moest lang wachten tot hij volgroeid was. Fysiek was hij ook niet zo sterk als Kik Pierie, maar aan de bal was hij fantastisch. Het bijzondere bij Michel was dat hij mét bal sneller was dan zonder bal", aldus Talan.

De oud-international zegt dat men bij de Friese club talenten de tijd geeft. “Wij kunnen een jeugdspeler niet zomaar vervangen, zoveel talent is er in onze omgeving niet. Dat is anders dan bij clubs als Ajax en Feyenoord, waar ze sneller een ander kunnen pakken", zegt Talan, die als doelstelling heeft dat er elk jaar een aantal spelers uit de jeugdopleiding aansluit bij het eerste elftal van Heerenveen.