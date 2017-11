Sneijder in definitieve selectie Oranje; De Vrij ontbreekt opnieuw

Dick Advocaat heeft vrijdag tijdens een persconferentie de selectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië bekendgemaakt. In de 25-koppige selectie ontbreekt Stefan de Vrij. Advocaat wil zijn knieproblemen niet verergeren. Michel Vorm, Wesley Sneijder en Steven Berghuis zijn wel opgeroepen door de bondscoach.

Nederland neemt het op 9 november de uitwedstrijd tegen Schotland, waarna de ploeg van Advocaat op 14 november op bezoek gaat bij Roemenië. Sneijder is de opvallendste naam in de selectie van Oranje. De recordinternational zat bij de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Zweden niet bij de selectie. Inmiddels heeft Sneijder weer wat wedstrijden in de benen en daarom heeft Advocaat hem erbij gehaald.

Keepers: Jasper Cillessen (Barcelona), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Nathan Aké (AFC Bournemouth), Virgil van Dijk (Southampton), Wesley Hoedt, (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Daley Blind (Manchester United), Marco van Ginkel (PSV), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou)

