‘Pep wist het al zes maanden, ik stond nog onder contract bij Ajax’

Pep Guardiola stond tussen 2013 en 2016 aan het roer als trainer van Bayern München. Net als in zijn tijd bij Barcelona pakte de Spaanse trainer veel prijzen in Duitsland. Peter Bosz, sinds afgelopen zomer werkzaam voor Borussia Dortmund, zegt in gesprek met BILD veel respect te hebben voor de manager van Manchester City.

Na een relatief moeizaam eerste seizoen, maken the Citizens deze voetbaljaargang een ijzersterke indruk in zowel Engeland als Europa. "Hij speelt altijd attractief voetbal met zijn ploeg en wint ook prijzen", aldus Bosz, dit zaterdag met Dortmund tegenover Bayern staat. De ex-trainer van Ajax ziet een aantal gelijkenissen met Guardiola wat betreft zijn werkwijze, maar zichzelf vergelijken met de Spanjaard, doet hij niet. "Zijn verdediging staat ook altijd zeer hoog. Ik ben heel erg enthousiast over de manier waarop hij Bayern München liet spelen."

Guardiola bereidde zich geruime tijd voor op zijn tijd bij Bayern en vroeg om een aantal gerichte aankopen, die volgens hem perfect in zijn team zouden passen, zoals Thiago Alcántara. Bosz had minder tijd om zich voor te bereiden op Dortmund. "Pep wist al zes maanden dat hij trainer van Bayern München ging worden, waardoor hij lang de tijd had om de ploeg te analyseren. Ik stond tot de zomer onder contract bij Ajax. Daarom moest ik eerder een eigen beeld vormen. Ik ben constant in overleg met Michael Zorc (sportief directeur, red.) en Aki Watzke (algemeen directeur, red.)."