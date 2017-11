Ballenjongen Vitesse wekt woede: ‘’Domme zwarte, black idiot‘, zei hij’

Vitesse verloor donderdagavond met 0-2 van Zulte Waregem, waardoor de Arnhemmers tot dusverre een zeer slechte Europees seizoen beleven. De Belgen waren blij met de eerste overwinning in de Europa League, maar de zege werd ontsierd door een ballenjongen in GelreDome, die Peter Olayinka racistisch heeft bejegend.

Zulte Waregem stond al met 0-2 voor toen de aanvaller vlak voor tijd uitviel naar een ballenjongen aan de kant. Na afloop legt de Nigeriaan tegenover Voetbalkrant uit dat de jongen hem racistisch bejegende: "Hij riep racistische verwijten naar me toe. 'Domme zwarte, black idiot', zei hij. Daarna begon hij me in mijn gezicht uit te lachen", vertelt Olayinka.

"Dat kinderen dit doen is écht fucked up. Daarom reageerde ik ook. Respect moet er toch altijd zijn? Zeker als het een kind is. Dit kan niet", besluit Olayinka. Vitesse beleefde donderdagavond sowieso een erbarmelijke avond, met twee tegendoelpunten tot gevolg. De Arnhemmers staan met één punt onderaan in groep K en zijn nagenoeg uitgeschakeld, terwijl Zulte Waregem mag blijven hopen op overwintering.