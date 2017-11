FC Oss voert voor de tweede keer in acht jaar een naamswijziging door

FC Oss heet vanaf het seizoen 2018/19 weer TOP Oss. Dat heeft de club vrijdag laten weten via de officiële kanalen. De naamswijziging is opvallend, daar de club in 2009 de naam nog veranderde van TOP Oss naar FC Oss. Op de clubwebsite legt de nummer vijf van de Jupiler League uit waarom er is gekozen voor de oude naam.

FC Oss schrijft dat de clubnaam in 2009 om ‘moverende redenen’ veranderd werd. “Destijds was het evident dat het belangrijk was om de Betaald Voetbalorganisatie geheel los te weken van de amateursectie. Inmiddels is dat gebeurd en is het duidelijk dat het twee bevriende doch nadrukkelijk losstaande entiteiten zijn.”

FC Oss werd in 1928 opgericht als TOP Oss en de club is blij dat de oude naam weer wordt aangenomen. “Dat dit nu weer kan, voelt als een heerlijk succes voor ons allemaal”, reageert directeur Peter Bijvelds. Oss wilde het nieuws nog even voor zich houden, maar door berichtgeving in de media heeft men doen besluiten dat het eerder bekend werd dan gepland.