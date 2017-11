Crisis bij Milan: ‘Ik kijk al een tijdje naar mijn eigen begrafenis’

AC Milan presteert dit seizoen ondermaats. De Italiaanse topclub heeft tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in nieuwe spelers, maar de ploeg van Vincenzo Montella is in de Serie A slechts op plek acht terug te vinden, vijftien punten achter koploper Napoli. De oefenmeester erkent dat de resultaten verbeterd moeten worden als hij aan wil blijven als eindverantwoordelijke.

"Ik kijk al een tijdje naar mijn eigen begrafenis", grapte Montella donderdagavond na afloop van het doelpuntloze gelijkspel van Milan tegen AEK Athene in de Europa League. "Het geeft je een nieuw perspectief. Nee, alle gekheid op een stokje… De club heeft vertrouwen uitgesproken in mij, dus we gaan het zien. Maar in alle eerlijkheid, we moeten aan de bak."

"Ik zie dat het team gretig is en hard wil werken. Er is ook genoeg kwaliteit. Een paar weken geleden konden we meer kansen creëren dan tegenwoordig, maar toen lieten we in defensief opzicht steken vallen. Nu creëren we misschien wel niet zoveel, maar geven we ook weinig kansen weg aan de tegenstander", citeert onder meer Sky Italia de Italiaan.

Leonardo Bonucci erkent dat Milan tot op heden een slecht seizoen kent, maar de verdediger van i Rossoneri wil de schuld niet neerleggen bij Montella: "Wij zijn degenen die op het veld stappen. Het ligt niet aan de ideeën van de coach. We moeten resultaten boeken om het enthousiasme van afgelopen zomer terug te halen. Ik zie genoeg kwaliteit, maar we missen karakter en vertrouwen."