Vervanger Koeman maakt weinig indruk: ‘De manier waarop kan echt niet’

Everton ging donderdagavond met 3-0 onderuit op bezoek bij Olympique Lyon. De ploeg van interim-manager is daardoor, met nog twee wedstrijden voor de boeg, uitgeschakeld in de Europa League. David Unsworth, die het stokje heeft overgenomen van de ontslagen Ronald Koeman, vond zijn ploeg ondermaats spelen en zei na afloop dat hij baalde van de mentaliteit van zijn spelers.

Door doelpunten van Bertrand Traoré, Houssem Aouar en Memphis Depay bleven de punten in Lyon en blijft Everton steken op slechts een punt in de groepsfase. “De manier waarop wij onszelf ingraven bij een tegendoelpunt, dat kan gewoon niet. Dat moeten we snel recht zien te zetten, heel snel. Ik ben ontzettend teleurgesteld met dit resultaat. Bijna zeventig minuten lang hielden we ons nagenoeg perfect aan ons strijdplan”, aldus Unsworth, die het in de laatste twintig minuten van de wedstrijd mis zag gaan op het veld. “Als je een doelpunt tegenkrijgt, dan zorg je dat je in ieder geval vijf of tien minuten bij elkaar blijft en er niet nóg een tegenkrijgt.”

Unsworth is van mening dat zijn ploeg niet herkent dat wanneer je een wedstrijd niet kan winnen, je moet zorgen dat je niet verliest. “Als je niet kan winnen, dan moet je dit soort doelpunten niet tegen zien te krijgen. De mentaliteit moet verbeteren en we moeten wat meer moed tonen zodra we een goal tegen krijgen. We moeten onszelf oprapen, zo snel mogelijk. Zondag staat er een grote wedstrijd voor de deur”, vervolgt de coach, doelend op het thuisduel met Watford.

Na het ontslag van Koeman verloor Everton alle wedstrijden. De kans dat Unsworth vast wordt aangesteld als manager van the Toffees is dan ook klein. “Het zal gaan zoals het gaat. Ik wil wat het beste is voor Everton, ik zal het hoe dan ook accepteren.”