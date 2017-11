‘Als hij bij Arsenal zat, hadden ze de Premier League gewonnen’

José Mourinho presteert dit seizoen tot dusverre prima met Manchester United, met een tweede plek in de Premier League en een volgende ronde in de Champions League in het vooruitzicht. Paul Merson, oud-voetballer van onder meer Arsenal, denkt echter dat de Portugees de ideale manager voor the Gunners zou zijn.

"Toen United Mourinho aanstelde, haalden ze hem in huis omdat hij bepaalde dingen doet", zegt Merson bij Sky Sports. "Ze haalden hem niet in huis om de Sir Alex Ferguson-manier te spelen en met 4-0 of 5-0 te winnen. Hij is binnengehaald en zal zijn eigen manier hebben. Als hij bij Arsenal zat, hadden ze de Premier League gewonnen."

"Hij zou ze goed neerzetten, zodat ze moeilijk verslaanbaar zijn. En dan kan je verder bouwen", vervolgt Merson, die erkent dat Mourinho onder een vergrootglas ligt na het verlies tegen Huddersfield Town (2-1). "Hij heeft waarschijnlijk een plan om niet te verliezen tegen de grote teams en om te winnen tegen de zwakke teams. Maar na Huddersfield moet hij presteren. Als Manchester City Arsenal verslaat, is het gat al acht punten als United op bezoek gaat bij Chelsea..."