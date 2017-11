Van Hooijdonk: ‘Als ik zijn tegenstander was, zou ik er meteen over beginnen’

Luuk de Jong wist het doel vorig seizoen al moeilijk te vinden en dat is dit seizoen niet anders. De spits van PSV maakte deze voetbaljaargang nog geen doelpunt en dat wekt medeleven bij Pierre van Hooijdonk. Ook oud-spits Erik Meijer weet hoe belangrijk het is voor een aanvaller om regelmatig een doelpunt mee te pikken en hoe moeilijk De Jong het momenteel heeft.

"Zijn intuïtie laat hem op dit moment in de steek", vertelt Van Hooijdonk tegenover de Volkskrant. "Neem die kans tegen Vitesse. De Jong zal een fractie van een seconde hebben gedacht: als ik deze maar niet mis. Terwijl hij voorheen dacht: hé, doelpunt. Het is het lot van een niet-scorende spits.” Van Hooijdonk doelt op een inzet van De Jong van binnen het vijfmetergebied, die van de achterlijn werd gehaald door verdedigers van Vitesse.

Hoewel de doelpunten momenteel uitblijven voor De Jong, krijgt hij wel een basisplaats van trainer Phillip Cocu. Als aanspeelpunt is hij namelijk erg belangrijk voor PSV. “Maar bij een spits draait het om doelpunten. Elke aanvaller wil op maandagmorgen met zijn kop in de krant staan omdat hij heeft gescoord. Als je van kleins af aan doelpunten hebt gemaakt, werd er bij je club en in het dorp altijd over je gepraat. Dan is het onder jouw niveau als je alleen nog van waarde bent als aanspeelpunt.”

De Jong bewijst de laatste weken zijn waarde als aangever en lijkt voetballend beter dan vorige jaren. Hij krijgt dan ook veel complimenten in de media, al is dat iets wat Van Hooijdonk treurig vindt. "Het komt voort uit een stukje medelijden. Als ik zijn tegenstander was, zou ik er meteen over beginnen: Gaat lekker de laatste tijd, hè? Hebben ze die goals dichtgespijkerd in Eindhoven? Dat soort opmerkingen raakt elke spits. Je weet precies waar je tegenstander het over heeft."