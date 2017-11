‘Ik zou namens Ziyech wel een bos bloemen willen sturen naar Van Basten’

Sofyan Amrabat heeft definitief gekozen voor een interlandcarrière bij Marokko en zal zodoende niet in het shirt van het Nederlands elftal te bewonderen zijn. De keuze van de rechtsback annex middenvelder van Feyenoord heeft in Nederland veel stof doen opwaaien, maar Khalid Sinouh en Dries Boussatta begrijpen de beslissing van Amrabat wel.

"De kwaliteit van de Marokkaanse ploeg is tegenwoordig vergelijkbaar met die van het Nederlands Elftal. Dat was in het verleden een ander verhaal", zegt Sinouh in gesprek met de NOS. Boussatta, die in de jaren negentig als een van de eerste Marokkaanse voetballers in Nederland juist koos voor Oranje, zegt dat er meer redenen zijn op te noemen waarom spelers voor Marokko kiezen.

"De maatschappij verhardt, die jongens voelen zich veel minder Nederlander dan voorheen", aldus Boussatta, die stelt dat door het internet Marokko dichterbij is gekomen voor de spelers en daarom ‘volledig met hun hart’ voor Marokko kiezen. Daarnaast maakt het Afrikaanse land nog een goede kans op het WK, terwijl Oranje reeds is uitgeschakeld.

Met nog één wedstrijd te gaan staat Marokko een punt boven Ivoorkust. Volgende week zaterdag spelen beide landen tegen elkaar en de Marokkanen hebben dus aan een gelijkspel genoeg. "Ik kan me de woorden van Marco van Basten nog herinneren", zegt Boussatta. "Hij brandde Hakim Ziyech af na zijn keuze voor Marokko, omdat Marokko toch nooit naar een WK zou gaan. Maar dat moeten we nog maar zien. Als Marokko het haalt, zou ik namens Ziyech wel een bosje bloemen willen sturen naar Van Basten."