Voet Cazorla bijna geamputeerd; acht operaties in een jaar tijd

Santi Cazorla werkt langzaam maar zeker toe aan zijn rentree op het voetbalveld. De middenvelder van Arsenal heeft al ruim een jaar lang vanaf de zijlijn moeten toekijken hoe zijn club het doet door een slepende achillespeesblessure. Cazorla moest in een jaar tijd acht keer geopereerd worden, vertelt de routinier in gesprek met Marca.

In oktober 2016 speelde Cazorla zijn laatste wedstrijd voor the Gunners en sindsdien was hij veelvuldig in het ziekenhuis te vinden. Op een gegeven moment werd er door de doktoren zelfs serieus overwogen om de voet van de Spanjaard te amputeren. Cazorla had namelijk in potentie een levensbedreigende infectie in zijn rechtervoet opgelopen.

Het was tijdens een operatie noodzakelijk om een stuk huid van zijn onderarm, waar hij de naam van zijn dochter had getatoeëerd, rondom zijn enkel aan te brengen. Daarbij is Cazorla ook acht centimeter van zijn achillespees kwijtgeraakt. "De arts vertelde me dat ik blij mocht zijn als ik weer met mijn zoon in de tuin kon lopen." Hij werkt in Salamanca aan zijn herstel, terwijl zijn gezin in Londen verblijft.

Wellicht kan de 78-voudig international in januari al zijn rentree maken. "De eerste signalen zijn positief, maar hij is nu eenmaal een jaar lang uit de roulatie geweest", liet manager Arsène Wenger onlangs weten. "Hij zal eerst nog wat wedstrijden in het tweede team moeten spelen, maar als dat goed gaat, verwacht ik hem na Kerstmis weer terug." Cazorla sluit het interview met Marca af met een belofte: “Ik gun de mensen die mij niet meer willen zien spelen geen plezier. Ik zal terugkeren."