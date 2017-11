Vrijdag, 3 November 2017

Barcelona heeft drie Duitse alternatieven voor Coutinho

Kevin De Bruyne heeft het naar zijn zin bij Manchester City. De Belgische middenvelder, die graag nog voor lange tijd voor the Citizens wil voetballen, gaat binnenkort een nieuwe verbintenis ondertekenen. (Sky Sports)

Door de tegenvallende resultaten staat Zinédine Zidane onder druk. Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur geldt als de droomkandidaat om de Fransman bij Real Madrid op te volgen. (Daily Mail)

Barcelona wil Philippe Coutinho komende transferperiode naar Catalonië halen. Mocht de spelmaker van Liverpool onhaalbaar blijken, dan zijn Leon Goretzka, Max Meyer, Julian Brandt en Thomas Lemar de alternatieven. (Sport)

Stefan de Vrij benadrukt dat hij vrijdag in gesprek gaat met Lazio over een nieuw contract. De Oranje-international, die in de belangstelling staat van onder meer Juventus en Liverpool, ligt nog medio 2018 vast. (Sky Italia)

Charly Musonda heeft aangegeven in januari te willen vertrekken bij Chelsea. De Belgische aanvaller is ontevreden over het aantal speelminuten onder manager Antonio Conte. (Daily Mail)