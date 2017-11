‘Rat’ Fàbregas had slapeloze nachten: 'We praten nog vaak met elkaar’

Chelsea ontvangt zondag Manchester United op Stamford Bridge en dat betekent onder meer een hereniging van Cesc Fàbregas met zijn oude manager José Mourinho. De middenvelder en de oefenmeester hebben eerder met elkaar samengewerkt bij the Blues, maar Mourinho moest vanwege tegenvallende prestaties het veld ruimen. Fàbregas blikt met pijn in het hart terug op het ontslag van Mourinho, bijna twee jaar geleden.

"Ik ga nog steeds bij mezelf te rade, want het was een schande", aldus Fabregas bij de BBC. De middenvelder werd samen met enkele andere teamgenoten door de supporters bestempeld als 'rat', omdat hij niet genoeg inzet zou hebben getoond en Mourinho niet voldoende had ondersteund. "Je gaat naar bed en dan denk je over heel veel dingen na. Soms kan je niet eens slapen."

"Het zit me soms nog steeds dwars, omdat ik als fan van de buitenkant kon denken: deze gasten proberen het niet eens. We vergaten gewoon te voetballen. Die zes maanden waren we helemaal niets van de ploeg die daarvoor zo goed was. Maar het is gebeurd en ik voelde me er slecht over", erkent de Spanjaard. "We praten tegenwoordig nog vaak met elkaar. Hij is waarschijnlijk de manager bij wie ik het meeste gevoel heb en de beste band mee onderhoud. Naast Arsène Wenger is José degene met wie ik het meeste contact heb."