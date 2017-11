Bertrand Traoré barst in tranen uit na goal: ‘Ik was erg close met hem’

Olympique Lyon zegevierde donderdagavond met 3-0 over Everton. Bertrand Traoré nam de openingstreffer voor zijn rekening en hield het vervolgens niet droog. Na afloop legde de aanvaller zijn tranen uit. "Het was een rare wedstrijd voor mij, omdat ik woensdag vernam dat mijn oom is overleden. Ik was erg close met hem."

"Ik was er kapot van, maar wist het weer op te pakken en scoorde." Traoré, die in de 68e minuut de ban brak, werd niet veel later door Mariano Diaz vervangen. Door de 3-0 zege is het team van Bruno Génésio vrijwel zeker van overwintering in de Europa League. "We wisten dat dit een belangrijke wedstrijd was voor ons zelfvertrouwen en onze kansen op kwalificatie voor de knock-outfase", zo vervolgde de ex-speler van onder meer Ajax.

"Ik denk dat we goed met de druk om zijn gegaan." Tiener Houssem Aouar nam de 2-0 voor zijn rekening, op aangeven van Memphis Depay, en de Nederlander kopte in de slotminuten de 3-0 op het scorebord. Olympique Lyon en Atalanta hebben na vier duels in Groep E evenveel punten: acht. Nummer drie Apollon staat op vier.

"We speelden een goede wedstrijd, waarin we geduldig moesten zijn", reageerde Depay. "Everton verdedigde goed en gaf weinig ruimte weg. Na een moeilijke eerste helft braken we door de defensie heen en creëerden we meer kansen. Deze overwinning zorgde voor een geweldige sfeer in de kleedkamer."