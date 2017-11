Haké zet na ontslag vraagtekens bij rol Van Halst: ‘Overval zonder pistool’

René Hake zit nog vol onbegrip na zijn ontslag bij FC Twente. De oefenmeester is niet blij met de manier waarop hij aan de kant is gezet, omdat hij zijn congé naar eigen zeggen niet zag aankomen. "Het was een overval zonder pistool", vertelt Hake vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik zat na het ontslag vol woede en onbegrip."

De emotie is weliswaar wat gezakt, maar Hake begrijpt nog steeds het moment niet. De oefenmeester hoorde geen enkel signaal van onvrede in de twee dagen na de nederlaag tegen Willem II. "De maanden ervoor ook niet. Ze wisten precies waar we mee bezig waren. Jan (Van Halst, technisch directeur, red.) was er bij toen we met de staf hebben gezeten en hebben geconstateerd dat we, door alle fysieke achterstanden en het late binnenkomen van spelers, pas in deze periode de boel op orde zouden hebben."

Van Halst was het daar volledig mee eens, zo benadrukt Hake. "Als je dan in oktober te horen krijgt dat de ontwikkeling van het elftal achterblijft, dan denk je wel even 'wat gebeurt hier?' Of Jan mij heeft geofferd voor zijn eigen positie? Dat weet ik niet." Hake kan zich naar eigen zeggen 'niet zoveel verwijten', ook al was de start niet goed en was het spel van de Tukkers in uitwedstrijden ook een bron van zorg.

"Een week voor de start van de voorbereiding hoorden we dat het spelersbudget naar beneden ging en dat er toch spelers verkocht moesten worden, terwijl ons eerder was verteld dat daar geen sprake van zou zijn. Dus niemnand kon verrast zijn door de opstartproblemen." Hake snapt de keuze voor Gertjan Verbeek, maar denkt dat hij met FC Twente aan het einde van de rit ook in de middenmoot had kunnen staan.