Nederland zakt naar twaalfde plaats en moet vrezen toekomst in Europa

De teleurstellende resultaten van Nederlandse clubs in Europa zijn funest voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. Feyenoord verloor opnieuw van Shakhtar Donetsk (3-1) in de Champions League, terwijl Vitesse dit keer wél het onderspit moest delven tegen Zulte Waregem (0-2) in de Europa League. Ajax, PSV en FC Utrecht werden in een eerder stadium al uitgeschakeld in Europees verband.

Nederland verzamelde zodoende geen punten voor de coëffiëntenlijst en blijft steken op 1.900 punten. Daar komt bovenop dat Oostenrijk op de algemene ranking Nederland voorbij is, wat slecht nieuws is met het oog op Champions League-voetbal voor de kampioen van 2018/19. De huidige twaalfde plek geeft geen recht op een plaats in de groepsfase van de Champions League voor de kampioen van komend seizoen.

De kampioenen van de eerste tien landen krijgen een direct ticket voor de Champions League-editie van 2019/20. Mocht één van de reeds geplaatste clubs uit die tien landen de Champions League winnen, dan schuift het ticket van dat land door naar plaats elf. Mocht dat echter niet gebeuren, dan speelt de kampioen van dit Eredivisie-seizoen volgend jaar ook al Champions League-voorrondes en ook de bekerwinnaar is niet meer verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Wie volgend jaar de KNVB Beker verovert, gaat naar de derde voorronde van de Europa League. Ook de nummer drie van de Eredivisie en winnaar van de play-offs van dit seizoen spelen Europa League-voorrondes.

Dat geldt eveneens voor de nummer twee van de Eredivisie, die drie voorrondes moet zien te overleven om in het hoofdtoernooi van de Champions League te komen. Zelfs landen als Kazachstan, Liechtenstein, Litouwen en Cyprus behaalden dit seizoen al meer punten op de coëfficiëntenlijst. Naast Oostenrijk kunnen ook Griekenland en Tsjechië nog boven Nederland eindigen. Mocht Nederland nog meer zakken op de ranking, dan gaat de bekerwinnaar van 2018/19 ook voorrondes spelen in de Europa League.

Feyenoord speelt nog twee wedstrijden in de Champions League; uit tegen Manchester City en thuis tegen Napoli. Vitesse, dat nog een kleine kans op overwintering in Europa maakt, gaat op bezoek bij Lazio en ontvangt OGC Nice in eigen huis. De kans is zodoende groot dat voor het eerst sinds het seizoen 1998/99 geen enkele Nederlandse club overwintert in Europa. In 1998 vlogen Ajax en PSV vroegtijdig uit de Champions League. Feyenoord, Vitesse en Willem II werden alle drie uitgeschakeld in de UEFA Cup en sc Heerenveen kwam niet verder in de Europa Cup II.