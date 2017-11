‘Als het dan niet beviel had Feyenoord me altijd nog kunnen wegsturen, toch?’

Royston Drenthe vindt het nog altijd jammer dat hij geen tweede periode bij Feyenoord heeft mogen beleven. De inmiddels voormalig profvoetballer keerde in de zomer van 2012, op 25-jarige leeftijd en na verblijven bij Real Madrid, Hércules en Everton, terug in Rotterdam-Zuid. Drenthe hoopte op een terugkeer bij zijn geliefde club en koos ervoor om technisch directeur Martin van Geel te bellen. Het liep niet zoals verwacht.

Van Geel nodigde de inmiddels dertigjarige Drenthe bij hem thuis uit. "Daar vertelde hij mij dat ik impact zou hebben op het moraal van het team en dat ze voor mijn positie niemand nodig hadden. Ik heb het gerespecteerd en gelaten voor wat het was. Wat kon ik anders?", vertelt Drenthe in zijn nieuwe boek, geciteerd door Voetbal International. De linkspoot snapt dat hij een bepaalde naam had opgebouwd in de voetballerij. "Maar het deed pijn dat ze mij de kans niet gaven. Ik kom uit de jeugd van Feyenoord en had verwacht altijd wel een kans te kunnen krijgen als ik zou willen terugkeren."

"En als het dan niet beviel hadden ze me altijd nog kunnen wegsturen, toch?" David Moyes, voormalig manager van Everton, raadde geïnteresseerde clubs als Besiktas, West Ham United en Napoli tegelijkertijd aan om niet in zeer te gaan met de voormalig international van het Nederlands elftal. "Hij heeft veel deuren voor mij dichtgegooid. Ik snap niet dat hij dat tegen die clubs heeft gezegd. Wat kan hem het schelen waar ik speel? Hij heeft toch geen last meer van mij? En misschien was ik wel veranderd."