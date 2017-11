‘Sneu als een wereldtopper met Nederlands paspoort toch kiest voor Marokko’

Sofyan Amrabat heeft definitief gekozen voor de Marokkaanse nationale ploeg, zo bevestigde de KNVB afgelopen week. De 21-jarige middenvelder van Feyenoord heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit en kwam uit voor beide jeugdelftallen. De KNVB wilde hem graag behouden voor Oranje, maar Amrabat werd nog niet opgeroepen door Dick Advocaat. Toch wilde Advocaat hem in de toekomst graag bij Oranje hebben.

Twee weken geleden was er een gesprek met Advocaat en Art Langeler, bondscoach van Jong Oranje. In dat gesprek hebben de coaches laten weten dat Amrabat voor Nederland moet kiezen. Op dat verzoek is Amrabat, geboren en getogen in Nederland, deze week niet ingegaan. Een keuze die Valentijn Driessen respecteert. "Duidelijk is dat de inspanning van de Marokkaanse voetbalbond en de directe en indirecte druk van de Marokkaanse gemeenschap groter is geweest dan de getrooste moeite door de KNVB en de pressie van de Nederlandse (voetbal)gemeenschap."

Driessen vindt het jammer dat kwaliteitspelers als Hakim Ziyech en Amrabat niet beschikbaar zijn voor Oranje. "Het is zaak dat de KNVB snel beleid gaat voeren op het binnenboord houden van grote voetbaltalenten met een dubbele nationaliteit", vertelt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in het dagblad. "Potentiële internationals met een dubbel paspoort moeten zo jong mogelijk in kaart worden gebracht en dan dient Zeist een relatie op te bouwen met de speler, zijn familie en omgeving."

"Zodanig dat op het moment suprême het niet eens de vraag is of zo iemand voor Oranje, Marokko, Turkije of welk ander land kiest." Driessen is van mening dat de KNVB veel te laat heeft gereageerd, ondanks signalen vanuit zijn omgeving en zijn clubs, en ziet het (technisch) bestuursvacuüm bij de KNVB niet als een excuus. Hij wijst erop dat het aanvankelijk afschuiven van het dossier naar Langeler terecht werd gezien als minachting, zeker in ogenschouw nemend welke topspelers de KNVB allemaal in de strijd had kunnen gooien.

"Nederlandse toppers, maar ook iemand als Ibrahim Afellay, die Amrabat met goede en overtuigende argumenten hadden kunnen bewegen voor Oranje te kiezen." Driessen hoopt daarom op actief, 'en snel', beleid vanuit de KNVB met betrekking tot dubbele nationaliteit. "Dient zich een wereldtopper aan dan is het sneu als zo’n speler in bezit van een Nederlands paspoort toch kiest voor Marokko. Helemaal als Amrabat hem daartoe overhaalt of tegen die tijd is uitgegroeid tot sprekend voorbeeld."