Fraser baalt: ‘We gaan nu de hele wereld over ons heen krijgen, en terecht’

Henk Fraser was hard voor Vitesse na de nederlaag tegen Zulte Waregem (0-2) voor eigen publiek in de groepsfase van de Europa League. "Dit was collectief falen'', mopperde de trainer van de Arnhemmers voor de camera van FOX Sports. "Dat heb ik ook gezegd net. Jullie spelers en ik als trainer hebben gefaald.''

Het was voor Vitesse, dat pas één punt heeft, al de derde nederlaag in vier Europa League-wedstrijden. De ploeg van Fraser kwam al in de vierde minuut op achterstand. "Dat was al het teken dat het niet onze avond zou worden. We liepen meteen achter de feiten aan. Het zat er gewoon niet in. Vandaag hebben wij gewoon gefaald. Daar kunnen we wel ingewikkeld over doen, maar het is zo. De frustratie is groot. Het wordt niet makkelijk slapen vandaag. We gaan nu de hele wereld over ons heen krijgen, en terecht."

Vitesse is na vier duels nog niet uitgeschakeld. Lazio is al zeker van de volgende ronde. Ook OGC Nice (zes punten) en Zulte Waregem (vier punten) staan er met nog twee groepswedstrijden te gaan beduidend beter voor dan Vitesse.

Arbiter Jevgen Aranovski strooide donderdagavond met gele kaarten. "Elke overtreding was bijna een gele kaart", verzuchtte Thomas Bruns, die betrokken was bij twee afgekeurde doelpunten van Vitesse. "Maar ik denk niet dat we het op de scheidsrechter moeten gooien, we hebben het als team verprutst."