‘Evra had toen geen zelfmoordneigingen, maar dit is een zelfmoordpoging’

Een opmerkelijk moment donderdagavond, voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Vitória Guimaraes en Olympique Marseille. Patrice Evra werd al tijdens de warming-up met rood van het veld gestuurd nadat hij een supporter van zijn eigen club voor zijn hoofd had getrapt. Hij kreeg het langs het veld aan de stok met de eigen fans.

Evra moest vervolgens gekalmeerd worden door zijn medespelers. In de catacomben gaf de Hongaarse arbiter Tamás Bognar de Fransman vervolgens de rode kaart. Evra zou al geen basisplaats hebben en derhalve kon Marseille de wedstrijd, die uiteindelijk met 1-0 verloren ging, gewoon met elf spelers beginnen.

"Of Evra vroeger ook zo was? Nee, hij had toen geen zelfmoordneigingen. Maar dit is een zelfmoordpoging", zo reageerde Raymond Domenech, voormalig bondscoach van Frankrijk, bij L'Équipe TV. "In moeilijke tijden was hij een baas. Hij vervulde een belangrijke rol in de kleedkamer, tijdens groepsgesprekken... Maar nu is het einde in zicht. Dit is iets psychologisch. Hij weet dat het over is en dat hij niet meer zal spelen."

"Ik kan dit gedrag niet goedpraten, maar ik kan hem wel begrijpen", zo vervolgde Domenech. "Hij denkt dat hij onoverwinnelijk is. Hij wil met alle supporters op de vuist gaan. Of er vergelijkingen zijn met het einde van de loopbaan van Zinédine Zidane? Ik zeg geen 'nee'. Voetballers staan onder druk en dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Maar ik kan niet in de hersenen van iemand zitten."

Evra onderhoudt de laatste weken geen goede relatie meer met de supporters. Het feit dat hij elke maand een grappige video op sociale media maakt, ongeacht het resultaat van zijn club, valt niet in goede aarde, evenals zijn matige spel in de sporadische speelminuten die hij krijgt. Ondanks zijn sterke karakter en ervaring is Evra derhalve tot persona non grata uitgegroeid.