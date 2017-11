Lijdensweg Vitesse in Europa blijft voortduren na kaartenfestijn

De lijdensweg van Vitesse dit seizoen in de Europa League blijft maar voortduren. Het elftal van Henk Fraser leed donderdagavond op eigen veld tegen Zulte Waregem alweer de derde nederlaag in vier groepswedstrijden: 0-2. Vitesse staat met één punt onderaan in groep K en is nagenoeg zeker uitgeschakeld, terwijl Zulte Waregem stiekem mag blijven hopen op overwintering.

Vitesse kwam twee weken geleden in Waregem al vroeg op achterstand en ook in het eigen GelreDome beleefden de Arnhemmers een valse start. Matt Miazga verloor na nog geen drie minuten voetballen Kingsley Madu uit het oog bij een hoekschop, waarna de linkervleugelverdediger de bal met hoofd in de doelmond van de thuisploeg bracht. Marvin Baudry ging daar het duel aan met Fankaty Dabo, waarna laatstgenoemde het leder op zeer ongelukkige wijze in eigen doel werkte: 0-1.

Vitesse had het moeilijk in de openingsfase, ontsnapte toen een vrije trap van Onur Kaya de lat trof, maar werd halverwege de eerste helft in het zadel geholpen toen Madu zijn tweede gele kaart van de avond ontving. Met een man meer binnen de lijnen kreeg de ploeg van Fraser vervolgens goede kansen om de stand nog voor de theepauze gelijk te trekken. Mason Mount en Milot Rashica troffen echter beiden het aluminium. Fraser had Luc Castaignos, die Tim Matavz verrassenderwijs naar de reservebank had verdreven, tien minuten voor rust nog zien uitvallen met een blessure.

Vitesse begon vol goede moed aan de tweede helft, maar zag zijn overtalsituatie al vroeg tenietgaan. Alexander Büttner maakte onder de ogen van de assistent-scheidsrechter een slaande beweging jegens Sander Coopman, waarna ook hij zijn tweede gele kaart ontving. In totaal trok arbiter Yevhen Aranovskiy liefst tien gele prenten in een zeer slordige wedstrijd. Vitesse verloor na de rode kaart voor Büttner de controle, maar de Eredivisionist zette alles op alles om toch nog een gelijkmaker te forceren.

Fraser haalde Lassana Faye en Guram Kashia naar de kant ten faveure van Thulani Serero en Navarone Foor, maar dat was niet voldoende om Zulte Waregem aan het wankelen te brengen. De Belgen bleven betrekkelijk eenvoudig op de been en brachten twintig minuten voor tijd uiteindelijk de definitieve beslissing in het duel aan. Kaya schoot fraai raak van net buiten het strafschopgebied en bezorgde Essevee zo de eerste driepunter in de groepsfase.