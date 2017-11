Hoogma houdt kater over aan debuut voor Hoffenheim na laat doelpunt

TSG Hoffenheim heeft in de Europa League twee zeer dure punten laten liggen in poule C. De Duitse club leek donderdagavond in Istanbul lang op weg naar een overwinning tegen Medipol Basaksehir, maar moest in de blessuretijd toch nog de gelijkmaker incasseren: 1-1. Justin Hoogma slaagde er zo niet in zijn eerste wedstrijd in het shirt van die Hoffe winnend af te sluiten.

Hoogma werd afgelopen zomer voor naar verluidt 2,7 miljoen euro door Hoffenheim opgepikt bij Heracles Almelo, maar de stopper speelde zijn wedstrijden dit seizoen vooralsnog uitsluitend in het tweede elftal van de Bundesliga-vereniging. Trainer Julian Nagelsmann verraste in het Fatih Terim Stadion echter met een basisplaats voor Hoogma, die zo zijn eerste minuten dit seizoen in de hoofdmacht kreeg.

Hoffenheim kwam al vroeg in de tweede helft op voorsprong in de Turkse hoofdstad. Na een razendsnelle counter werd Sandro Wagner achter de laatste linie van de thuisploeg weggestoken door Andrej Kramaric, waarna de Duits international oog had voor de opgestoomde Florian Grillitsch. Het was voor de controlerende middenvelder vervolgens een koud kunstje om de bal in een leeg doel te schuiven: 0-1. Het was echter niet voldoende voor de overwinning, want Edin Visca tekende in de blessuretijd toch nog voor de gelijkmaker met een schot in verre hoek. Eljero Elia was tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht aan Turkse zijde.