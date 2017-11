Depay schittert met doelpunt en assist en elimineert Everton

Olympique Lyon mag zich na de jaarwisseling vrijwel zeker melden in de knock-outfase van de Europa League. Het elftal van Bruno Génésio was donderdagavond op eigen veld dankzij een excellerende Memphis Depay te sterk voor Everton en heeft nu na vier groepswedstrijden acht punten: 3-0. De Engelsen zijn door het gelijkspel van Atalanta bij Apollon Limassol (1-1) reeds uitgeschakeld.

Cuco Martina kon de kant van Everton rekenen op een basisplaats, maar het werd voor de geboren Rotterdammer een bijzonder ongelukkige avond. Martina ging in de slotfase van de eerste helft een duel aan met Maxwel Cornet, waarna de linkervleugelverdediger zeer lelijk ten val kwam. Na een blessurebehandeling van bijna zeven minuten moest hij uiteindelijk per brandcard van het veld gedragen worden met een ogenschijnlijk ernstige nekblessure.

Naast Martina verscheen ook Memphis Depay aan de aftrap in het Parc Olympique Lyonnais, terwijl Kenny Tete en Davy Klaassen beiden genoegen moesten nemen met een reserevol. Depay maakte een zeer bedrijvige indruk en stond aan de basis van de grootste kans in de eerste helft. Bertrand Traoré zag zijn kopbal na een voorzet van de Oranje-international echter gekeerd worden door Jordan Pickford. Everton beperkte zich in de eerste 45 minuten tot verdedigen en kwam dan ook nauwelijks in buurt van het Franse doel.

Vlak na de onderbreking waren the Toffees wel plots dicht bij de openingstreffer. Idrissa Gueye stuitte van dichtbij echter op Anthony Lopes. Even later kwam Gylfi Sigurdsson een teenlengte tekort om Everton aan de leiding te brengen. Lyon speelde een zeer matige tweede helft, maar kwam twintig minuten voor tijd toch op voorsprong. Traoré kon na een combinatie met Tanguy Ndombele alleen op Pickford af, waarna de ex-Ajacied de doelman omspeelde en de bal vervolgens eenvoudig in een leeg doel kon schuiven: 1-0.

Cornet kreeg niet veel later een uitgelezen mogelijkheid om het duel definitief op slot te gooien, maar hij schoot van dichtbij rakelings naast. Lyon voerde het tempo echter flink op en bracht een kwartier voor tijd uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd aan via Houssem Aouar, die na een pass van Depay de verre hoek vond: 2-0. Everton eindigde het duel met tien man, doordat Morgan Schneiderlin in de slotfase zijn tweede gele kaart ontving, vlak voordat Depay met een rake kopbal de eindstand bepaalde.