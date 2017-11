52-voudig Turks international kondigt afscheid aan: ‘Ten behoeve van de jeugd’

Nuri Sahin heeft zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg van Turkije gespeeld. De middenvelder van Borussia Dortmund laat donderdagavond in een officiële verklaring weten te stoppen als international. Sahin kwam in totaal tot 52 interlands, waarin hij goed was voor twee doelpunten.

De 29-jarige spelverdeler werd geboren in het Duitse Lüdenscheid, maar opteerde voor een interlandcarrière voor het land van zijn ouders. Hij debuteerde op 8 oktober 2005 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland en wist in datzelfde duel ook nog een doelpunt te maken. Sahin was met Turkije actief op één eindtoernooi: vorig jaar strandde hij op het EK in Frankrijk met Ay-Yildizlilar in de groepsfase. Hij slaagde er met Turkije niet in zich te kwalificeren voor het WK van volgend jaar in Rusland.

"Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin de liefde voor het vaderland groot was. De ruimtelijke afstand heeft daar nooit iets van afgedaan. Ik heb Turkije altijd in het hart gedragen. Het is altijd een droom van mij geweest om het tricot met de halvemaan en de ster te dragen. Ik ben dankbaar dat ik die droom hebben kunnen verwezenlijken", schrijft Sahin op Twitter.

"Iedere stap die ik in het shirt gezet heb, heb ik met trots gezet", vervolgt hij. "Ik geloof dat sommige beslissingen in het leven moeilijk zijn, maar tevens noodzakelijk om verandering tot stand te brengen, ten behoeve van anderen. Specifieker: ten behoeve van de jeugd. Ik geloof in de nieuwe generatie en ben ervan overtuigd dat zij binnen vijftien jaar grote successen kan boeken."