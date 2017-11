Fran Sol doet verhaal: ‘De steun was overweldigend en hartverwarmend’

Fran Sol kreeg woensdag zeer goed nieuws. De uitslagen van de scan en overig onderzoek naar de tumor in zijn teelbal zijn positief. Er zijn geen aanvullende behandelingen nodig. Naar verwachting zal de Spaanse spits eind volgende week de training bij Willem II hervatten. "Het was een zeer intense periode", blikt Sol via de officiële kanalen van Willem II terug op de afgelopen periode.

"Mijn vrouw en ik willen graag kinderen, maar helaas bleef een zwangerschap uit. We zijn hierdoor in het ziekenhuis beland en daar werd bij een standaard controle een vlek ontdekt. Toen is alles in een stroomversnelling geraakt en ben ik vrij snel daarna geopereerd. Mijn ouders, zus en schoonmoeder zijn meteen over gekomen uit Spanje en ik heb samen met hen en mijn vrouw geprobeerd om deze periode zo rustig mogelijk door te komen en zoveel mogelijk vertrouwen te houden in een goede afloop."

"De steun die ik daarbij heb gekregen van alle supporters, spelers, mensen binnen de club, maar ook mensen buiten de club was overweldigend en hartverwarmend." Sol ziet zijn toekomst rooskleurig in. "Ik ben net zo gezond als dat ik was voor de operatie", zo stelt de aanvaller van de Tilburgers. "Ik voel me het lekkerst als ik kan voetballen en ik kan dan ook niet wachten om weer op het trainingsveld te staan. Ik laat dit hoofdstuk achter me en ga me samen met het team weer focussen op de competitie."

"Ik wil nogmaals iedereen enorm bedanken voor de hartverwarmende steun. Ik kan niet omschrijven hoe belangrijk dat voor mij en mijn familie is geweest." Sol was dit seizoen tot dusverre zeer belangrijk voor Willem II. Bij zeven van de elf competitietreffers was hij direct betrokken. Zes maakte hij er zelf en daarnaast gaf hij een assist. Vanwege de ingreep kon hij afgelopen zondag niet meedoen in de wedstrijd tegen Ajax (1-3).