‘Over een paar jaar zal niemand zich herinneren dat ik manager van Chelsea was’

José Mourinho wacht komend weekeinde een weerzien met Chelsea. De Portugese manager zwaaide verdeeld over twee periodes in totaal vijf jaar de scepter op Stamford Bridge, maar hoopt zijn ex-werkgever zondag met Manchester United een hak te zetten in de Engelse titelrace. Mourinho benadrukt in aanloop naar het treffen dat er geen ruimte is voor sentiment.

De oefenmeester stond in het verleden als coach van zowel Internazionale als Manchester United al tegenover zijn oude club. "Ik moet toegeven dat het een beetje anders is, maar uiteindelijk wil ik gewoon winnen, zoals ik met Inter ook gedaan heb", wordt hij geciteerd door The Independent. "Zij willen net als vorig seizoen winnen, het is gewoon een normale dag."

"In een paar jaar zal het zelfs een stuk normaler zijn en in vier of vijf jaar, zal niemand zich meer herinneren dat ik manager van Chelsea was, omdat ik een paar jaar geleden vertrok", vervolgt Mourinho, die bij een overwinning zondag een gat van zeven punten kan slaan met the Blues. "Het is een grote wedstrijd, maar niet vanwege mijn verleden. Het is een grote wedstrijd, omdat zij de kampioen zijn en omdat wij Manchester United zijn. Niet meer."