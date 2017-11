‘Gekste verhalen gaan rond, maar voelt goed dat ik word genoemd bij Bayern’

Robert Lewandowski moest onlangs even toekijken vanwege een hamstringblessure en toen bleek maar weer hoe belangrijk de Pool is voor Bayern München, aangezien der Rekordmeister geen echte vervanger achter de hand heeft. Bayern lijkt in de winter dan ook de transfermarkt op te willen gaan en verschillende namen worden genoemd.

Bayern zou onder meer denken aan de transfervrije Giuseppe Rossi, Paco Alcácer van Barcelona, Arsenal-aanvaller Danny Welbeck en ook Bayer Leverkusen-veteraan Stefan Kießling. De 33-jarige spits komt bij die Werkself niet echt in de plannen van Heiko Herrlich voor en is gevleid door de geruchten: “In het voetbal gaan de gekste verhalen rond. Het voelt erg goed dat mijn naam in verband wordt gebracht met Bayern, dat voelt als een enorme waardering”, vertelt hij aan BILD.

Kießling heeft voor Bayern het voordeel dat hij nog inzetbaar is in de Champions League. De aanvaller kampt echter wel met heupklachten en moet bij Leverkusen voorrang verlenen aan Lucas Alario en Kevin Volland, zo legt Herrlich uit: “Hij geeft alles op de training. Het doet me iedere keer weer pijn als ik hem moet nomineren, maar wat mij betreft hebben de andere spitsen op dit moment een streepje op hem voor.” Kießling kent Bayern-trainer Jupp Heynckes nog van de tijd dat de opvolger van Carlo Ancelotti tussen 2009 en 2011 werkzaam was in Leverkusen.