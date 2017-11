Barcelona speelt zaterdag tegen het favoriete slachtoffer van Lionel Messi

Alléén Atlético Madrid (1-1) hield Barcelona dit seizoen van een overwinning in LaLiga af. Het team van Ernesto Valverde won negen van de tien competitieduels. Sevilla, dat vijfde staat met negen punten minder, won elk van de laatste drie officiële duels op rij.Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Camp Nou, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O Sevilla heeft al 14 opeenvolgende wedstrijden niet in het Camp Nou gewonnen: 2 remises, 12 nederlagen en 38 tegendoelpunten (2,7 per wedstrijd).

O Barcelona verloor niet een van de laatste zeventien competitieduels: zestien zeges, één remise. De beste reeks van alle clubs in de vijf beste competities van Europa, ná Manchester City (18) en Napoli (23).

O Barcelona kreeg tot dusver dit seizoen slechts drie tegendoelpunten in LaLiga. Dat is het laatste aantal, na tien speeldagen, in de clubgeschiedenis.

O Eduardo Berizzo won vijftig procent van de competitiewedstrijden tegen Barcelona: drie overwinningen, drie nederlagen. In zijn eerste visite aan het Camp Nou als trainer won de Argentijn meteen: 0-1 met Celta de Vigo, in november 2014.

O Sevilla is het favoriete slachtoffer van Lionel Messi. De clubtopscorer aller tijden van Barcelona was in 30 officiële wedstrijden tegen de Andalusiërs goed voor 29 goals.

O De laatste keer dat Barcelona met negen zeges en een remise aan een LaLiga-seizoen begon, was in 2013/14. Toen kroonde Atlético Madrid zich uiteindelijk tot landskampioen.

O Lionel Messi kan op de ranglijst van meeste competitieduels voor Barcelona op de derde plaats terechtkomen, door Carles Puyol (beiden 392 duels) te passeren. Andrés Iniesta (420) en Xavi (505) completeren het podium.

O Jordi Alba gaf dit seizoen in LaLiga vier assists op Lionel Messi. Dat is het hoogste aantal tussen twee spelers in de Spaanse competitie.

O Geen enkele club in LaLiga mikte dit seizoen vaker op de paal of lat dan Barcelona: negen keer.

O Acht van de negen inzetten op het aluminium kwamen op naam van Lionel Messi. Dat zijn er twee meer dan het totale aantal van Real Madrid: zes.

O Pablo Sarabia was tot dusver dit seizoen bij de meeste doelpunten van Sevilla in LaLiga betrokken (drie): twee assists, een treffer.

O Geen enkele andere voetballer nam dit seizoen in LaLiga vaker een directe vrije trap zónder te scoren dan Lionel Messi: vijftien keer.