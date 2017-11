Chelsea staat zondag tegenover keeper met meeste clean sheets in 1,5 jaar

Chelsea won slechts drie van de laatste zeven officiële wedstrijden. Het team van Antonio Conte heeft het thuispubliek dit seizoen in competieverband nog niet verwend, met slechts zeven punten uit vijf duels. Manchester United leed twee weken geleden een uitnederlaag tegen Huddersfield Town, de tweede verliespartij van het seizoen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Stamford Bridge, zondag vanaf 17.30 uur.

O Chelsea verloor slechts een van de laatste vijftien thuisduels met Manchester United in de Premier League: negen overwinningen, vijf remises. De laatste nederlaag was in het laatste seizoen van Sir Alex Ferguson: 2-3, in oktober 2012.

O De 2-0 overwinning van Manchester United op Chelsea in hun laatste ontmoeting, in april op Old Trafford, maakte een einde aan een reeks van twaalf duels zónder zege op the Blues, in alle competities. In september 2011 werd voor het laatst tweemaal op rij van de Londenaren gewonnen.

O Manchester United verloor meer Premier League-wedstrijden van Chelsea (17) en kreeg meer Premier League-doelpunten van Chelsea (66) om de oren dan van welke competitiegenoot dan ook.

O Chelsea verloor dit seizoen reeds net zo veel thuisduels in de Premier League, twee, als in de afgelopen voetbaljaargang in alle competities.

O Onder José Mourinho verloor Manchester United liefst vijf van de acht Premier League-duels ná een midweeks optreden in Europa: drie remises. Dat is inclusief de laatste drie duels met Arsenal (2-0) en Tottenham Hotspur (2-1) in mei, en Huddersfield Town (2-1) afgelopen maand.

O José Mourinho verloor drie van de laatste vier uitwedstrijden tegen clubs waar hij vroeger werkzaam was. Hij won echter zijn laatste confrontatie: een 0-1 overwinning bij Benfica in de Champions League.

O Chelsea verzamelde onder Antonio Conte tot dusver 112 punten uit 48 Premier League-duels. Dat zijn elf punten minder dan José Mourinho na evenveel competitieduels bij the Blues had: 123. Mourinho verloor maar 1 duel van die reeks (38 zeges, 9 remises), terwijl Conte al op 8 nederlagen staat (36 zeges, 4 remises).

O Geen enkele doelman uit de beste vijf competities van Europa heeft sinds de start van 2016/17 vaker de nul gehouden dan David de Gea namens Manchester United: 22.

O Liefst 21 procent van de doelpunten die dit seizoen in de laatste tien minuten van de Premier League werden gemaakt (10/47), komt voor rekening van Manchester United.

O De invallers van Manchester United waren dit seizoen in competitieverband al goed voor zeven goals en vier assists; het hoogste aantal tot dusver in dit Premier League-seizoen. Anthony Martial had met vier treffers en twee assists het grootste aandeel in het aantal van elf doelpunten.

O Romelu Lukaku was goed voor 15 goals in 59 competitiegoals tegen clubs uit the big six; een moyenne van een goal elke 259 minuten. Zijn gemiddelde tegen clubs buiten de traditionele top zes is beduidend beter: een goal elke 137 minuten (77/137).