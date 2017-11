‘Oranje wil je als voetballer, 35 miljoen Marokkanen willen je als mens’

Hoewel Sofyan Amrabat nog geen officiële interland heeft gespeeld voor Marokko, gaat de middenvelder van Feyenoord het Noord-Afrikaanse land verkiezen boven een interlandcarrière bij Oranje. Amrabat maakt deel uit van de selectie van de Leeuwen van de Atlas voor het WK-kwalificatieduel met Ivoorkust en kan dan zijn echte debuut maken voor Marokko.

De KNVB deed nog wel een poging om Amrabat over te halen, maar werd afgetroefd door Faouzi Lakjaa, voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond. Die sprak met de Feyenoorder en diens ouders: “Ik zei tegen hem: ‘Als de coaches van het Nederlands elftal jou willen vanwege jouw voetbalkwaliteiten, weet dan dat er 35 miljoen Marokkanen zijn die jou als mens willen”, legt hij uit aan Arryadia.

Amrabat liet woensdag na het duel met Shakhtar Donetsk weten dat hij, mede door het naderende aftreden van bondscoach Dick Advocaat, voor Marokko kiest. Lakjaa trekt daarmee opnieuw aan het langste eind, nadat Hakim Ziyech twee jaar geleden ook voor Marokko koos.

De voorzitter vertelt dat hij de ouders van internationals erg betrekt bij de nationale ploeg: “Tijdens de wedstrijd tegen Gabon waren zeker zestien ouders van de spelers erbij. Er gebeurde tijdens het volkslied iets wat mij echt is bijgebleven. Ik zag tranen in de ogen van de moeder van Ziyech. De relatie van deze mensen met Marokko is niet in woorden te omschrijven.”