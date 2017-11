‘Verschillende experts zeggen dat wij het beste team ooit hadden’

Arsenal is in de afgelopen jaren drie keer uitgeschakeld door Barcelona in de Champions League. In de seizoenen 2009/10, 2010/11 en 2015/16 waren de Catalanen oppermachtig en volgens Dani Alves is dat geen toeval. De Braziliaan stelt dat Barcelona steevast kon domineren, omdat de Londenaren dezelfde tactiek hanteerden als de Catalaanse grootmacht.

"Zij hadden een vergelijkbare voetbalstijl, dit zorgde ervoor dat wij onze manier van spelen beter konden uitvoeren", zegt de rechtsback van Paris Saint-Germain in gesprek met FourFourTwo. "We domineerden en hadden de controle over hun. Iedere keer dat we tegen Arsenal moesten, hadden we een goed resultaat of in ieder geval een goede prestatie geleverd."

De routinier is van mening dat het Barcelona waar hij onderdeel van uitmaakte, de beste ploeg ooit is geweest. "Ik heb met verschillende voetbalexperts gepraat en zij hebben nog nooit een ander team gezien zoals Barcelona. Deze mensen volgen het spelletje al een hele lange tijd en ze hadden nog nooit zoiets ongelooflijks gezien. We vertegenwoordigden de definitie van een collectief."

"We aten, dronken en ademden voetbal, dus momenten zoals het winnen van de Champions League waren beloningen voor al onze inspanningen", aldus de 34-jarige verdediger, die van 2008 tot 2016 onder contract stond bij Barcelona. Gedurende zijn tijd in Catalonië wist hij met zijn ploeg zes landstitels binnen te slepen en drie keer het miljardenbal te winnen: in 2009, 2011 en 2015.