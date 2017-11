‘Willem II legt Fran Sol spreekverbod op na operatie aan teelbal’

Fran Sol kreeg vorige week de schrik van zijn leven toen er een ‘zwarte vlek’ bij een van zijn testikels werd ontdekt. De Spaanse spits van Willem II ging een aantal dagen later onder het mes en moest daardoor de wedstrijd tegen Ajax te laten schieten. De tumor bleek uiteindelijk niet kwaadaardig te zijn en Sol was donderdag weer aanwezig bij zijn club, waar hij toeschouwer was tijdens de training.

Toestemming om zijn verhaal te doen in de media had hij echter niet, zo meldt het Brabants Dagblad donderdagmiddag. Sol zelf liet in gesprek met het medium weten dat hij graag wilde vertellen wat hem overkomen was, maar dat niet mag van Willem II. Een overleg met de directie en technische en medische staf veranderde hier niets aan.

De club heeft het standpunt ingenomen dat het voor het herstel van Sol beter is dat hij buiten de media blijft ‘tot zijn emoties tot rust gekomen zijn’. Dat verbod geldt volgens het Brabants Dagblad overigens niet voor Spaanse media, aangezien Sol al wel te horen was op een aantal radiostations in zijn geboorteland. De spits zal zaterdag als Willem II het in Alkmaar opneemt tegen AZ aanwezig zijn als toeschouwer.