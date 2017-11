Lozano slaat groot gat en groeit uit tot meest waardevolle Eredivisie-speler

De elfde speelronde van de Eredivisie staat voor de deur. Nu de maandprijs van oktober is vergeven, begint de strijd om de voetbalreis die in november te winnen valt in de Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store). In het algemeen klassement gaat het toepasselijk genoemde 'Dream Team' aan kop met liefst 617 punten.

Team van de Week

Met een totaal van 94 punten had manager LFC afgelopen weekend het beste team samengesteld. Hirving Lozano en Jürgen Locadia, de twee grote sterren tijdens de 2-4 zege van PSV op Vitesse, sleepten samen liefst 46 punten binnen. Ook Guus Til, die AZ langs sc Heerenveen loodste met twee doelpunten (1-2), heeft een groot aandeel in het succes. Bovendien maakt LFC het verschil in de achterhoede: PEC Zwolle was een van de twee ploegen die afgelopen weekend de nul hield, en is met twee verdedigers vertegenwoordigd in het team.

De beste spelers

Hirving Lozano is al weken bezig aan een opmars en staat sinds dit weekend alleen aan kop in de ranglijst van de meest waardevolle spelers. De Mexicaan heeft als eerste tachtig punten binnengehaald; afgelopen weekend voegde hij er zeventien toe aan zijn totaal. Lozano scoorde tweemaal voor PSV tegen Vitesse en gaf een assist. De volledige top drie bestaat nog steeds uit PSV'ers; nieuw in de top tien zijn Bryan Linssen en David Neres.

Speelronde 11

Sparta Rotterdam en sc Heerenveen trappen het voetbalweekend vrijdagavond af. De Friezen verloren de laatste vijf officiële wedstrijden, waarvan vier in de Eredivisie en een in de KNVB Beker, en hebben dus dringend behoefte aan een opsteker. Voor PSV en Ajax staat een thuiswedstrijd op het programma; nummer drie PEC Zwolle gaat op bezoek bij nummer vijf Vitesse. Feyenoord, dat woensdag met 3-1 onderuit ging bij Shakhtar Donetsk, neemt het op tegen ADO Den Haag.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!