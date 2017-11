Steun voor Bosz: ‘Hij pleegt geen Harakiri, dat vind ik goed aan hem’

Borussia Dortmund verspilde woensdagavond voor de zoveelste keer in korte tijd dure punten. Woensdag wist APOEL Nicosia de ploeg van Peter Bosz in de Champions League op 1-1 te houden. De druk op de Nederlandse oefenmeester neemt toe, maar Nuri Sahin heeft alle vertrouwen in Bosz. De middenvelder van die Borussen erkent echter dat het momenteel niet zo goed gaat met de club.

"We hebben zeges nodig om vertrouwen terug te winnen", citeert Kicker de ex-Feyenoorder. Zaterdag staat de kraker tegen Bayern München op het programma en Sahin ziet mogelijkheden. "Ik ben niet naïef als ik zeg dat we van ze kunnen winnen. Ook van Bayern kan gewonnen worden", aldus de middenvelder, die toegeeft dat het gelijkspel tegen de Cyprioten hard aankwam.

Volgens Sahin heeft Bosz donderdag het team kort toegesproken, op een rustige doch kritische wijze. "Bosz heeft geen emotionele uitbarstingen of impulsieve acties. Hij pleegt geen Harakiri (rituele zelfmoord, red.) of zet alles op zijn kop. Dat vind ik goed aan hem. Hij krijgt kritiek, maar de relatie tussen de coach en het team is 0,0 procent beschadigd. We moeten met zijn allen ervoor zorgen dat we uit deze fase geraken."