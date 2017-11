‘Atlético heeft me verdedigend veel geleerd, het voetbal had ik bij Ajax al’

Toby Alderweireld verliet Ajax in 2013 voor Atlético Madrid, maar slaagde er in de Spaanse hoofdstad niet in om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. De Belg koos in 2015 na een tussenjaar bij Southampton voor Tottenham Hotspur en groeide daar uit tot een van de beste spelers van de Premier League. Spijt van zijn initiële keuze voor los Colchoneros heeft hij echter niet.