Messi doneert tienduizenden euro's na toupée-beschuldiging

Lionel Messi heeft ruim 72.000 euro aan Artsen Zonder Grenzen gedoneerd. De aanvaller van Barcelona heeft het bedrag ontvangen na een een gewonnen rechtszaak tegen La Razón. De Argentijnse krant bracht enkele onwaarheden over de sterspeler de wereld in en Messi stelde dat er sprake was van smaad. De rechter heeft de Argentijn nu in het gelijk gesteld.

Messi werd na de WK-finale van 2014 van Argentinië tegen Duitsland (1-0) flink door de mangel gehaald door de krant. Journalist Alfonso Ussia claimde onder meer dat Messi een toupée droeg en dat de Argentijn doping had gebruikt. Volgens de rechter was het opiniestuk 'onnodig en onbeschaamd'. Het artikel was volgens de rechtbank een duidelijk geval van een vorm van smaad.

Het oordeel luidde verder dat de commentaren 'objectief gezien beledigend zijn, ondanks het feit dat de speler een publiek figuur is. In een pluralistische maatschappij moet tolerantie en een open geest hoogtij vieren." Messi, die bij het WK benoemd werd tot beste speler van het toernooi, komt met de donatie zijn eerdere belofte om het geld te schenken aan een goed doel na.