Mourinho: ‘Mooi dat hij het laat zien bij een coach die jeugd geen kans geeft’

Scott McTominay verscheen dinsdagavond voor de eerste keer aan de aftrap in een Champions League-wedstrijd voor Manchester United en de twintigjarige middenvelder maakte tegen Benfica indruk met een passingpercentage van 86 procent en enkele goede ingrepen. Nemanja Matic, zijn partner op het middenrif, denkt dat het talent een grote toekomst tegemoet gaat.

“Ik denk dat Scott een geweldige speler gaat worden, dat is hij eigenlijk al. Hij is nog erg jong, maar erg getalenteerd en fysiek sterk. Ik weet zeker dat hij de toekomst van Manchester United is en ik geniet ervan om samen met hem te spelen. Hij werkt keihard en hij heeft heel veel zelfvertrouwen”, laat de Serviër weten via de officiële kanalen van the Red Devils. “Ik ga hem zoveel mogelijk helpen op de trainingen, want ik denk dat hij een grote ster kan worden.”

McTominay, die zijn eerste volle wedstrijd in het miljardenbal een ‘droom die uitkomt’ noemt, kon ook op de waardering van José Mourinho rekenen. De Portugees kreeg in het verleden nog weleens de kritiek dat hij jeugdspelers links liet liggen: “Nog beter dat hij het laat zien met een manager die jonge jongens nooit een kans geeft. Ik heb blij voor hem, hij is erg stabiel en heeft een geweldig karakter.”