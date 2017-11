Barça lijkt beet te hebben: ‘Hebben alles geprobeerd, ook financieel’

Leon Goretzka geldt als een van de grootste talenten van Duitsland en Schalke 04 wil graag langer gebruikmaken van de diensten van de 22-jarige middenvelder. De kans is echter groot dat Goretzka in de nabije toekomst van club verandert, aangezien hij zijn aflopende contract nog niet heeft verlengd. Veel Europese topclubs azen op de jongeling en dat weet ook Christian Heidel.

"We hebben alles geprobeerd om hem te behouden, we kunnen niets anders doen", aldus de sportief directeur in gesprek met Sky Deutschland. "We proberen hem te overtuigen, ook in financieel opzicht. We hebben verschillende manieren geprobeerd hem over te halen om te blijven, zonder druk op hem uit te oefenen", besluit Heidel.

De international staat in de belangstelling van veel grootmachten zoals Arsenal, Manchester United, Liverpool, Bayern München, Juventus en Barcelona. De vier laatstgenoemde clubs zouden volgens Mundo Deportivo al een voorstel hebben neergelegd bij het talent. Goretzka zelf zou vooral oren hebben naar Barcelona. Met name een gesprek met Marc-André ter Stegen zou de middenvelder hebben overtuigd.