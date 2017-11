Robben prijst ex-trainer: ‘Ze kunnen de Europa League-finale halen’

Bayern München won dinsdagavond met 1-2 van Celtic, waardoor der Rekordmeister zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, terwijl de Schotse ploeg samen met Anderlecht mag uitmaken wie de Europa League ingaat. Robben gunt Celtic het allerbeste en hoopt dat de ploeg onder Brendan Rodgers ver kan geraken in Europa.

"Celtic heeft een grote kans om ver te komen in de Europa League, vooral op Parkhead, met een geweldig publiek. Als het inderdaad veertien jaar geleden is dat ze een Europese finale hebben gehaald, dan wens ik ze het allerbeste toe en ik hoop dat ze weer succesvol kunnen zijn. Ik denk dat ze de finale wel kunnen bereiken", zei de aanvaller van Bayern in gesprek met verschillende media.

Robben werkte tussen 2004 en 2007 bij Chelsea regelmatig samen met Brendan Rodgers, die destijds onder meer trainer van de reserves was. "Ik zie bij Celtic meer een Europese dan een Britse stijl, daarom moet je Brendan Rodgers een groot compliment geven. Je kan zijn hand in het spel zien. Ik heb soms met Brendan getraind en enkele wedstrijden gespeeld toen ik terugkwam van blessures."

"Ik houd van zijn filosofie en over hoe hij over voetbal denkt, hij houdt van aanvallend voetbal. Hij is ook een goede vent. Je zag dat hij talent had en hij heeft het al heel goed gedaan in zijn carrière als trainer. Het is fantastisch voor Celtic dat ze hem konden strikken, het was goed om hem weer even te zien. Celtic maakte het ons erg lastig, dus nogmaals complimenten aan Brendan en het team."