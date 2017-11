‘Het bevestigen in de ArenA zou mooi zijn, toch dé wedstrijd voor FC Utrecht’

Nick Venema bezorgde FC Utrecht afgelopen weekend met zijn eerste goal in de Eredivisie een punt tegen NAC Breda en de achttienjarige aanvaller heeft het vizier nu gericht op aankomende zondag, als de Domstedelingen afreizen naar Amsterdam om het tegen Ajax op te nemen. Venema hoopt in de Johan Cruijff ArenA opnieuw doel te kunnen treffen.

De jonge spits blijft vooralsnog rustig onder alle aandacht: “Ik kom net kijken. Ze brengen me rustig. Ik moet het op trainingen laten zien en mijn kans pakken als ik mag spelen. Deze eerste eredivisiegoal is mooi, maar ik moet het nu bevestigen. Zondag in de Arena, dat zou schitterend zijn. Dat is toch dé wedstrijd voor Utrecht”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Venema liet met zijn goal tegen NAC zien een neusje voor de goal te hebben en dat leidt tot jaloezie bij ploeggenoot Gyrano Kerk, die het een gave noemt dat zijn collega altijd op de plek staat waar hij moet staan: “Hij zag Zakaria Labyad gaan, sprintte vol mee en stond op de juiste plek.” Venema speelde dit seizoen verder tot nu toe zeven wedstrijden met Jong FC Utrecht in de Jupiler League, waarin hij vier keer wist te scoren.