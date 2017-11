‘Abramovich beslist en schaart Conte in rijtje Hiddink, Ancelotti en Mourinho'

Roman Abramovich, eigenaar van Chelsea, heeft besloten Antonio Conte te ontslaan, zo verzekert Marca. The Blues verloren dinsdag met 3-0 van AS Roma en ook in de Premier League gaat het vooralsnog niet goed, aangezien de Londenaren reeds negen punten achter liggen op koploper Manchester City. Abramovich zou daarom binnenkort Conte de laan uitsturen.

De Italiaan leidde Chelsea vorig seizoen naar de landstitel, maar conflicten met spelers en de teleurstellende resultaten hebben een grote impact op de club, zo stelt de Spaanse krant. Het langlopende conflict tussen Conte en de inmiddels vertrokken Diego Costa, waarbij Abramovich aangaf de spits te begrijpen, zou bijgedragen hebben aan de beslissing van de Rus om Conte te ontslaan.

De miljardair wordt door Marca getypeerd als een persoon die weinig geduld heeft met managers die even in een sportieve dip zijn beland. Abramovich en Conte spreken nauwelijks meer met elkaar, waarbij de Rus zich steeds meer distantieert van de oefenmeester. Dit deed Abramovich eerder ook al met Carlo Ancelotti, José Mourinho en Guus Hiddink.