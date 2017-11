‘De zege van City is knapper dan de winst van Tottenham op Real’

De Engelse topclubs hebben een goede Champions League-avond achter de rug. Liverpool zegevierde met 3-0 over NK Maribor, Manchester City won woensdagavond met 2-4 van Napoli en Tottenham Hotspur was met 3-1 te sterk voor Real Madrid. Craig Bellamy is van mening dat de overwinning van the Citizens in Italië knapper is dan de winst van de ploeg van Mauricio Pochettino op Real.

"Het klinkt gek, omdat Real Madrid in vijf jaar tijd geen groepswedstrijd heeft verloren, maar ik vind de zege van City knapper. Dat ze naar Napels afreizen en winnen, dat is groots", aldus Bellamy bij Sky Sports. "Dat was tot nu toe de grootste uitdaging voor City. Real Madrid steekt niet in een geweldige vorm, maar hoe Napoli de laatste tijd speelt… Dat City daar heenging en daar gewonnen heeft, ongelooflijk."

"Napoli is op dit moment een van de beste ploegen in Europa, ze spelen graag met veel balbezit. Ik ben onder de indruk. Dit was een heel sterk statement van het team van Josep Guardiola. Tottenham had deze overwinning ook nodig. Ik zie de ploeg onder Pochettino in de komende jaren nog wel vaker zulke overwinningen binnenhalen. Ze zullen blijven meedoen in de Europese top."