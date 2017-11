Ronaldo verklaart sportieve dip: ‘Pepe, Morata en James maakten ons sterker’

Real Madrid zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De Koninklijke verloor zijn laatste twee wedstrijden, tegen Girona (2-1) en Tottenham Hotspur (3-1), en heeft in LaLiga reeds een achterstand van acht punten op Barcelona. Volgens Cristiano Ronaldo heeft de sportieve dip te maken met de spelers die afgelopen zomer vertrokken zijn.

“De spelers die gekomen zijn, hebben veel potentie. Maar Pepe, Álvaro Morata en James Rodríguez maakten ons sterker. Nu is het team jonger. Daarnaast missen we ook Dani Carvajal en Gareth Bale. Het team is er niet slechter op geworden, maar we hebben minder ervaring en dat is erg belangrijk”, verklaart Ronaldo in gesprek met de Spaanse pers.

“Het is geen excuus. Ik ben nog steeds tevreden en het is niet zo dat de alarmbellen afgaan”, besluit de Portugese aanvaller zijn verhaal. Tottenham Hotspur plaatste zich dankzij de overwinning voor de volgende ronde van de Champions League. Real Madrid is daar nog niet zeker van, maar heeft het geluk dat Borussia Dortmund tweemaal gelijkspeelde tegen APOEL Nicosia. Daardoor heeft de Koninklijke de volgende ronde binnen handbereik.