Zeventienjarige jeugdspeler Antwerp overleden na hartstilstand op training

Royal Antwerp FC is donderdagochtend opgeschrikt door het nieuws dat Joël Lobanzo in het ziekenhuis is overleden. Het zeventienjarige talent zakte dinsdagavond tijdens een training van Antwerp Onder-19 in elkaar met een hartstilstand en werd daarop meteen behandeld: “De medische begeleider en trainers die in de nabijheid van de speler waren hebben onmiddellijk de reanimatie gestart”.

“De jongeman bleef ruim een dag in kritieke toestand, maar is in de nacht van woensdag op donderdag helaas overleden”, meldt de club donderdag via de officiële kanalen. Alle getuigen van de gebeurtenis krijgen sinds woensdag opvang en ondersteuning: “Op het moment van deze tragische gebeurtenis waren er enkele tientallen jongeren aanwezig op de trainingsvelden.”

“Voor alle getuigen van dit akelige voorval – zowel medespelers, trainers als jeugdmedewerkers – voorziet de club sinds gisteren opvang en ondersteuning. Ook de volgende dagen zal dit het geval zijn. Hierover wordt verder intern gecommuniceerd”, laat de club verder weten. Lobanzo, die als middenvelder actief was, kwam in het verleden ook uit voor Anderlecht, RC Mechelen, Heis en Rupel Boom.