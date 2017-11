‘Koeman zwaar favoriet ten opzichte van Tuchel, De Boer en Klinsmann’

De KNVB opent binnen afzienbare tijd de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Een groot deel van de lezers van Voetbalzone is van mening dat de voetbalbond contact op moet nemen met Ronald Koeman. De oefenmeester zit sinds zijn ontslag bij Everton afgelopen maand zonder werk en is de gedroomde opvolger van Dick Advocaat.

De afgelopen week kon er op onze frontpage gestemd worden op de poll: Wie moet Dick Advocaat opvolgen als bondscoach van Oranje? Van de 44717 stemmers vindt maar liefst 38% dat de KNVB Koeman moet benaderen om bondscoach te worden. De oefenmeester gaf onlangs aan dat hij openstaat voor een avontuur als bondscoach.

“Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het een mooie job vind, maar Everton had mijn prioriteit en daar had ik wel genoeg om me druk over te maken. Maar Oranje zou een ideaal vervolg van mijn carrière zijn”, zei Koeman tegenover Voetbal International. Ook Frank de Boer zit momenteel zonder werk, na zijn snelle ontslag bij Crystal Palace. 10% van de stemmers is van mening dat hij een goede bondscoach zou zijn op dit moment.

Youri Mulder pleitte onlangs voor een terugkeer van Bert van Marwijk als bondscoach, maar slechts 8% van de stemmers vindt dit een goed idee. Evenveel lezers zien wel wat in Peter Bosz als bondscoach van Oranje. Een behoorlijk aantal stemmers is van mening dat de KNVB een buitenlandse bondscoach zou moeten proberen. Jürgen Klinsmann is favoriet, met 11% van de stemmen, gevolgd door Thomas Tuchel (10%), Jorge Sampaoli (4%) en Michel Preud’homme (4%). 7% van de stemmers is van mening dat de KNVB zich bij een andere trainer moet melden dan eerder genoemd.