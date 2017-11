‘Als je Virgil van Dijk daar neerzet, wordt het maar een klein beetje beter’

Liverpool won woensdagavond weliswaar met overtuigende cijfers van NK Maribor (3-0), maar in de eigen Premier League bezet de formatie van Jürgen Klopp vooralsnog een tegenvallende zesde plaats, waarbij de achterstand op koploper Manchester City al twaalf punten bedraagt. Lee Dixon, voormalig verdediger van onder meer Arsenal, ziet the Reds het gat met de Engelse top ook niet zomaar even dichten.

“Ze zijn een team zonder defensieve mentaliteit. Het is oké om de verdediging de schuld te geven, maar daar gaat het niet om, het gaat erom waar ze de bal verliezen. Ze zetten hoog druk en dat gaat bij vlagen mis. Als de tegenstander door die eerste druk heen komt, staat er niets meer achter. Er is geen balans en de keeper heeft hen ook een aantal keer teleurgesteld”, analyseert hij bij NBC.

“Als je ze vergelijkt met het Tottenham Hotspur van twee jaar geleden, waar staan ze dan? Zouden ze dichter bij Tottenham moeten zijn? Je zou zeggen van wel, maar dat zijn ze niet omdat Tottenham wel een mentaliteit heeft die in balans is. Ze hebben een goede verdediging, dat is niet het geval bij Liverpool”, gaat Dixon verder. “Als je Virgil van Dijk in die verdediging zet, zou dat slechts een marginale verbetering betekenen. Het gaat om de mentaliteit van het team en hoe ze de bal terug willen veroveren als er onder de druk uit gespeeld wordt. Welke spelers maken dan het verschil?”