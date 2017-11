‘Assistkoning’ Vormer: ‘Van Gaal blijft spelen in mijn hoofd’

Ruud Vormer is in België uitgegroeid tot een belangrijke speler. De middenvelder is inmiddels al een tijdje aanvoerder van Club Brugge en zorgt bij de Belgische topclub voor een duizelingwekkend aantal assists. Vormer was reeds twaalf keer aangever in dertien competitiewedstrijden, mede doordat hij in Brugge verantwoordelijk is voor alle standaardsituaties.

“Veel trainen. De dag voor de wedstrijd sowieso en soms zet ik tijdens de week weleens een pop neer. Verder moeten de mannetjes goed staan en moeten ze vol voor de bal gaan”, verklaart Vormer zijn succes in gesprek met Voetbal International. “Je hebt periodes waarin het goed gaat, en andere waarbij je denkt: wat is dit nou voor bal, Ruud? Vrije trappen oefen ik nu minder. Ik weet wel hoe ik er eentje moet nemen.”

Vormer constateert dat in België de nadruk meer op het verdedigende aspect ligt. "Het verschil was toch wel dat het in Nederland iets makkelijker voetballen was, met meer ruimtes. Hier wordt agressiever gespeeld en beter verdedigd”, stelt de middenvelder, die nog graag terugdenkt aan Louis van Gaal. Hij liet Vormer debuteren bij AZ. “Van Gaal zei altijd: Ruud, begin maar met naar de goede kleur spelen. Voor veel jongens is dat al moeilijk genoeg. Dit blijft spelen in mijn hoofd.”