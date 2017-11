‘Real Madrid gaf veel ruimte weg, dan moet je wel die Amsterdamse bluf hebben’

Tottenham Hotspur won woensdagavond overtuigend van Real Madrid en met Davinson Sánchez, Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Toby Alderweireld stond er een flinke afvaardiging met een verleden bij Ajax in de basis bij the Spurs. Laatstgenoemde, die zich overigens al vroeg in de wedstrijd moest laten vervangen, denkt dat de basis geleerd bij Ajax een van de redenen is voor het succes van de verdediging van de Londenaren.