Arsenal moet zondag oppassen voor Duitse ‘MVP’ van Premier League

Manchester City liet sinds 21 augustus, thuis tegen Everton (1-1), geen enkel punt in de Premier League meer liggen en won daarna dertien van de veertien officiële duels. Arsenal, dat negen punten minder heeft, is de laatste twee maanden ook goed bezig; tien overwinningen in de laatste twaalf officiële duels. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Etihad Stadium, zondag vanaf 15.15 uur.

O Manchester City won slechts één van de laatste negen wedstrijden tegen Arsenal, in alle competities: vier remises, vier nederlagen. Die overwinning kwam wel in deze ontmoeting van afgelopen seizoen in het Etihad Stadium tot stand: 2-1.

O De 0-2 overwinning van Arsenal in het Etihad Stadium van januari 2015 is nog altijd de enige uitzege van de Londenaren in de Premier League tegen een club uit the big six, sinds de start van 2014/15: zeven remises, negen nederlagen.

O Manchester City heeft dit seizoen alle negen Premier League-duels gewonnen waarin het team van Josep Guardiola op voorsprong kwam. Arsenal won van alle Premier League-clubs tot dusver de meeste duels (drie) én pakte de meeste punten (negen) uit geslagen posities.

O Manchester City is het derde Premier League-team ooit met 28 punten uit de eerste 10 speeldagen. Chelsea (2005/06) en het Manchester City in 2011/12 slaagden daar ook in, maar hadden een inferieur doelsaldo in vergelijking met het team van Josep Guardiola. Beide teams wonnen overigens dat seizoen ook de landstitel.

O Manchester City maakte twintig doelpunten in de laatste vier thuisduels in de Premier League dit seizoen. Dat is is meer dan achttien van de negentien competitiegenoten deze voetbaljaargang in totaal hebben gescoord (Manchester United, 23).

O Arsenal pakte dit kalenderjaar slechts 17 van de 45 mogelijke punten buitenshuis in de Premier League: vijf zeges, twee remises en acht nederlagen in vijftien competitieduels.

O Josep Guardiola won vier van zijn vijf thuisduels met Arsène Wenger in alle competities: één remise. De teams van de Spanjaard hielden in deze reeks nimmer het doel schoon, maar waren wel veel trefzekerder dan Arsenal: vijftien om vijf.

O Na tien speeldagen is Leroy Sané de MVP van de Premier League. Geen enkele speler was bij meer doelpunten betrokken dan de Duitser: vijf assists, zes goals. Sané scoorde afgelopen seizoen zowel uit als thuis tegen Arsenal in competitieverband.

O Theo Walcott maakte van alle spelers van Arsenal de meeste doelpunten in het Etihad Stadium: drie. De aanvaller verscheen sinds april echter niet één keer aan het startsignaal van een Premier League-duel. Dit seizoen speelde Walcott slechts 46 competitieminuten.

O Sergio Agüero was goed voor vijf treffers in zijn laatste zeven wedstrijden voor Manchester City tegen Arsenal, in alle competities.