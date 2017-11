FC Utrecht legt ex-Feyenoorder vast: ‘Een speler met prima spelinzicht’

Rick van der Meer heeft zijn eerste profcontract bij FC Utrecht ondertekend, zo meldt de club uit de Domstad via officiële kanalen. De verdediger annex middenvelder tekende een verbintenis voor anderhalf jaar en is zodoende tot medio 2019 aan de Utrechters verbonden. Van der Meer speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Feyenoord.

In 2016 kreeg Van der Meer echter van de Rotterdammers te horen dat hij geen contract zou krijgen. Hij verkaste vervolgens naar FC Utrecht, waar hij in het beloftenteam kwam te spelen. Vorig seizoen kwam Van der Meer tot negentien wedstrijden in de Jupiler League, terwijl hij dit jaar reeds tien duels achter zijn naam heeft voor Jong FC Utrecht.

“Rick is een speler met prima spelinzicht en heeft een goede pass in de benen. Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld in de Jupiler League, waar hij bijna wekelijks zijn minuten maakt. Een mooi moment voor zijn eerste profcontract bij FC Utrecht”, stelt Erik ten Hag, hoofdtrainer en technisch manager van de Utrechters.